Talasgücü Belediyespor U19 finalde U19 Türkiye Şampiyonasında mücadele eden Kayseri ekibi Talasgücü Belediyespor adını finale yazdırdı.

U19 Türkiye Şampiyonasında mücadele eden Kayseri ekibi Talasgücü Belediyespor adını finale yazdırdı.

Samsun’da oynadığı yarı final maçında Adana Yüksel Gençlikspor’u 3-1 mağlup eden Talasgücü Belediyespor adıı finala yazdırarak tarih yazmaya devam ediyor.

U19 Türkiye Şampiyonasında kayıpsız yoluna devam eden Sarı-Lacivertliler bugün final maçında İstanbul ekibi İFAsporile karşı karşıya gelecek. Talasgücü Belediyespor final maçını kazanarak U19 Türkiye Şampiyonluğuna ulaşmak istiyor.

Sarı-Lacivertliler kupayı kazanması halinde Kayseri’ye bir ilki yaşatacak.

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