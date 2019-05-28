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Talasgücü Belediyespor U19 finalde

U19 Türkiye Şampiyonasında mücadele eden Kayseri ekibi Talasgücü Belediyespor adını finale yazdırdı.

28 Mayıs 2019 Salı 09:09
Talasgücü Belediyespor U19 finalde

U19 Türkiye Şampiyonasında mücadele eden Kayseri ekibi Talasgücü Belediyespor adını finale yazdırdı.


Samsun’da oynadığı yarı final maçında Adana Yüksel Gençlikspor’u 3-1 mağlup eden Talasgücü Belediyespor adıı finala yazdırarak tarih yazmaya devam ediyor.


U19 Türkiye Şampiyonasında kayıpsız yoluna devam eden Sarı-Lacivertliler bugün final maçında İstanbul ekibi İFAsporile karşı karşıya gelecek. Talasgücü Belediyespor final maçını kazanarak U19 Türkiye Şampiyonluğuna ulaşmak istiyor.


Sarı-Lacivertliler kupayı kazanması halinde Kayseri’ye bir ilki yaşatacak.

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Haber Tarihi: 28 Mayıs 2019 Salı 09:09
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