Talas Zincirdere Kuru Kaymağı Tescil Edildi

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, uygulama ve proje odaklı üniversite misyonuyla yerel yönetimler ve iş dünyası ortak çalışmalarda bulunan Kayseri Üniversitesi’nin şehrin üretimine katkı hedefli projelerde akademik katkı sağlayarak toplumsal fayda oluşturmaya devam ettiğini ifade etti.

Rektör Karamustafa; “Gerek Develi, gerek Talas ve gerekse diğer belediyelerle iyi bir işbirliği halindeyiz. Özellikle okullarımızın bulunduğu ilçelerde belediyelerle birçok ortak proje çalışmalarında bulunuyoruz.

Geçtiğimiz yıl Haziran ayında Develi Belediyesi ile birlikte Türk Patent ve Marka Kurumu’na yaptığımız başvuru sonuçlanmış ve Develi yöresinde yetişen Gacer Buğdayı ‘Develi Gaceri’ olarak tescillenmişti. Bu yıl da Talas Belediyesi ile Türk Patent ve Marka Kurumu’na yaptığımız başvuru 21 Ağustos 2023 tarihi itibari ile neticelendi ve Talas İlçesine bağlı Zincirdere Mahallesi’nde binbir zahmetle yapılan kuru kaymak, ‘Talas Zincirdere Kuru Kaymağı’ olarak tescillendi.

Zincirdere Kaymağının coğrafi işaret almasında büyük emeği geçen Talas Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Yalçın’a çok teşekkür ediyorum. Sadece Zincirdere Kaymağı değil birçok üründe Talas Belediyesi ile ortak projelerimiz mevcut. Toplum faydasına yönelik ortak projelerimizi devam ettireceğiz. Talas Zincirdere Kaymağının tescili hayırlı olsun” dedi.

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