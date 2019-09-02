Talas Gücü, Yahyalıspor Derbisi İle Lige Başlıyor

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5. Grup’ta mücadele edecek Talasgücü Belediyespor, grupların belli olmasının ardından ligin ilk haftasında Yahyalıspor ile sezona ‘merhaba’ diyecek.

İstanbul Orhan Saka Amatör Evi’nde gerçekleşen kura çekiminde Talasgücü Belediyespor, 5. Grup’ta yer aldı. Bir başka Kayseri temsilcisi olan Yahyalıspor ile aynı grupta mücadele edecek sarı lacivertli takım lige derbi maçı ile başlayacak. 21-22 Eylül’de başlayacak lig öncesi hazırlıklarını sürdüren Talasgücü Belediyespor’da hedef üst sıralarda yer almak.

Grubunda üç Mersin, iki Adana, iki Hatay, Osmaniye, Nevşehir, Yozgat, Kırşehir ve Aksaray temsilcileriyle mücadele edecek Talasgücü, kendi sahasında ikinci hafta maçında Hatay temsilcisi Reyhanlıspor’u konuk edecek.

Geçen yıl U19 Liginde Türkiye Şampiyonu olan Talasgücü Belediyespor’dan 9 oyuncuyu A takım bünyesine katan takım, ligde genç ve dinamik bir görüntü sergileyecek.

Yeni sezonla ilgili açıklamalarda bulunan teknik direktör Halil Aslan, “Bu yıl geçen seneden farklı olarak genç bir takımla mücadele edeceğiz. Hazırlıklarımıza tesislerimizde yaptığımız çalışmalarla devam ediyoruz. Sezon öncesi birkaç hazırlık maçı yaparak eksiklerimizi göreceğiz ve buna göre çalışmalarımıza yön vereceğiz. Sezonun başta kulübümüz Talasgücü Belediyespor olmak üzere bütün takımlara hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.