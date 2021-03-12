Talas Belediyesi KPSS şartsız personel alımı ne zaman ve başvuru şartları nelerdir?

Kayseri Talas Belediye Başkanlığı, İŞKUR üzerinden personel alımı ilanı yayınladı. Yayınlanan personel alım ilanında, Talas Belediyesi bünyesinde çalışmak üzere 1 Yağlayıcı Ve Gresleyici (Gemi Makineleri Hariç), 41 beden işçisi, 2 kamyon şoförü, 2 Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik), 1 Otomotiv Boya İşçisi ve Oto Bakım Onarımcısı (Oto Mekanikeri) olmak üzere KPSS şartsız toplam 47 personel alımı yapılacağı bildirildi. İşte merak edilen haberin detayları…

Talas Belediyesi KPSS şartsız personel alımı ne zaman?

Kayseri Talas Belediyesi personel alımı başvuruları 12-16 Mart 2021 tarihleri arasında yapılacağı İŞKUR üzerinde bulunan ,”Kamu iş ilanları” sayfasından duyuruldu. Kayseri Talas Belediyesi personel alımına https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005927953&isyeriTuru=%C3%96zel&returnUrl=AcikIsIlanDetay.aspx sitesi üzerinden başvuru yapabilirsiniz.

Talas Belediyesi KPSS şartsız personel alımı başvuru şartları nelerdir?

T.C vatandaşı olmak

Kamu haklarından mahrum olmamak

Erkek adaylar için; Askerlik hizmeti yapmış, tecilli veya muaf olmak.

İŞKUR’da ilan edilen işgücü taleplerinde son başvuru tarihi itibariyle belirtilen bölümlerden mezun olmaları ya da belirtilen bölümlere ilişkin istenilen belgelere sahip olmaları gerekmektedir.

Sınavda başarılı olan adayların, çalıştırılacağı meslek kolunda çalışmasında sakınca olmadığına dair durumunu sağlık raporu ile belgelendirmek.

Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular, ilan-sınav sürecinin her aşamasında reddedilebilecektir.

KPSS Şartı Aranmamaktadır. (Kura Usulü Ve Sözlü Sınav Yapılacaktır)

Türk Meslekler Sözlüğü Meslek Bilgilerinde belirtilen meslek detay bilgilerine haiz olmak.

En az ilköğretim Mezunu olmak.