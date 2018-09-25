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Taktik tahtayı kıran Zeljko Obradovic'ten soruya tepki

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi.

25 Eylül 2018 Salı 17:16
Taktik tahtayı kıran Zeljko Obradovic'ten soruya tepki

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi. THY Avrupa Ligi ve Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi için Ataşehir'deki Metro Enerji Spor Salonu'nda medya günü düzenlendi.

Sarı-lacivertli teknik heyet ve basketbolcular, medyaya yeni sezon için toplu poz verdi. Medya gününde açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, milli maçlar nedeniyle tam takım olarak çalışmaya bugün başladıklarını belirterek, "Cumhurbaşkanlığı Kupası'na kadar tam takım olarak 5 idman yapacağız. Bunun sebebi farklı milli takımlarda birçok oyuncumuzun olması. Bundan da gurur duyuyoruz. Önümüzdeki zamanı çok iyi kullanıp Anadolu Efes maçına iyi hazırlanmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"30 SANİYE SÜREN EYLEME TAKILIYORSUNUZ" 
Obradovic, şampiyon oldukları Hırvatistan'daki Zadar Turnuvası'nın finalinde Rus temsilcisi CSKA Moskova karşısında mola sırasında oyuncularına sinirlenerek taktik tahtasını kırmasıyla ilgili olarak gelen soruya ise, "40 dakika oynanan oyunda sadece 30 saniye süren bir eyleme takılıyorsanız, böyle düşünmeye devam edin. Ben bir antrenörüm ve benim de bir iş yapma şeklim var. Bu da benim iş yapma şeklim." değerlendirmesinde bulundu.

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 17:16
  1. fenerbahçe
  2. Zeljko Obradovic

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