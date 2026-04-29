Taktik çalışıldı, valizler toplandı! Beşiktaş Gaziantep’i gözüne kestirdi
Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile kritik bir randevuya çıkacak olan Beşiktaş, hazırlıklarını "şampiyonluk ruhuyla" sürdürüyor. BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde kampa giren Siyah-Beyazlılar, taktik idmanıyla rakibini devirecek planı belirledi. Gaziantep’e uçmaya hazırlanan Kartal’da tek hedef, İstanbul’a 3 puanla dönerek zirve yolunda hata yapmamak!
BEŞİKTAŞ TAKIMI ÖZEL UÇAKLA GAZİANTEP'E GİDECEK
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. 5'e 2 top kapmayla başlayan idman, pas çalışmasının ardından dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdi.
Siyah-beyazlılar, yarın saat 12.30'da yapacağı antrenmanın ardından hazırlıklarını tamamlayıp, saat 16.00'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Gaziantep'e gidecek.