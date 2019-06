Taksit sayısı arttı, sırada kampanyalar var

Kredi kartında taksit sınırı, mobilya alımlarında on sekiz aya, elektronik eşya alımlarında altı aya, fiyatı 3 bin 500 TL’ye kadar olan televizyon alımlarında on iki aya çıkarıldı. Düzenlemeyi olumlu bulan sektör temsilcileri, piyasada hareketlenme bekliyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartı taksit sınırlandırmasında düzenlemeye giderek, taksit sayısını mobilya alımlarında on iki aydan on sekiz aya, elektronik eşya alımlarında üç aydan altı aya çıkardı.

Piyasa canlanacak

BDDK’dan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 12/06/2019 tarihli ve 8385 sayılı kararı ile Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26’ncı maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, 11/01/2019 tarihli ve 8198 sayılı Kurul Kararı ile belirlenen kredi kartlarında taksitlendirme sürelerinin; mobilya alımlarında on iki aydan on sekiz aya, elektronik eşya alımlarında üç aydan altı aya, fiyatı 3 bin 500 Türk Lirası’na kadar olan televizyon alımlarında dokuz aydan on iki aya, havayolları ve konaklama ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda dokuz aydan on iki aya, vergi ödemelerinde dokuz aydan on iki aya, elektrikli eşya alımlarında on iki aydan on sekiz aya, kurumsal kredi kartlarındaki genel taksit sınırının ise on iki aydan on sekiz aya çıkarılmasına karar verilmiştir.”

KDV sürekli yüzde 8 olmalı

-Mobilya Sanayi İş Adamları Derneği (Mobsad) Başkanı Nuri Gürcan: ”Düğün sezonunun açılması, KDV’nin yüzde 8’e düşürülmesi ve taksidin de 18 aya çıkarılmasıyla birlikte satışlar genel anlamda dediğimiz gibi minimum yüzde 20 oranında artacaktır. Bu dönemde yine yazlık sezonunun başlaması, iki ay sonra öğrencilerin ev tutmaları gibi faktörler üzerinden de satışlarımızın nabzını tutacağız. Taksitlerin uzatılması kalıcı değil, geçici bir süre yapılmalıdır. Ardından taksit sayısı yeniden 12’ye düşürülmelidir.”

Özel paketler satışa hazırlanıyor

-Züccaciyeciler Derneği (Zücder) Başkanı Mesut Öksüz: “Haziran sonunda son bulacak küçük ev aletlerindeki ÖTV kampanyası kapsamında taksidin de arttırılması, ayın bitimine neredeyse son iki hafta kala satışlarda da hareketlilik yapacaktır. Tüketiciler hem sıfır ÖTV’den yararlanırken hem de alacakları ürünleri daha kolay şekillerde ödeyeceklerdir. Taksitlerin artışıyla birlikte markaların birçoğu, düğün alışverişini yapacak çiftler için özel kampanyalı paketlerini bu haftadan itibaren satışa sunacaklardır.”