Taksisini kullanmayan satsın

Oğuzhan Gültekin Ankara

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, Akit’e önemli açıklamalarda bulundu. Apaydın, son gündemi meşgul eden İstanbul’daki taksici skandallarının kısa süreli bu işi yapan uyuşturucu müptelası, içkici, tacizci kişilerden kaynaklandığını belirterek, acil tedbir alınması gerektiğini söyledi. Apaydın, trafik cezalarına gelen zam oranlarına ilişkin yapılan düzenlemelerin doğru ama eksik olduğunu söyledi. Ayrıca Apaydın, “Trafik kazalarını önlemek için cezaların ağırlaştırılmasından önce saygı kavramlarına uymamız gerekiyor” dedi.

İstanbul’da taksi şoförlerinin turistlere yönelik yanlış muamelelerine ilişkin konuşan Fevzi Apaydın, “Federasyon olarak o konuda bizim derdimiz çok büyük. Bildiğiniz gibi taksi kiralama şirketleri var. O taksileri kiraya verenler üç günlük, beş günlük kiralıyorlar aynı ‘Rent a Car’ gibi çalışıyorlar. Bu araçlar kimliği belli olmayan kişilere kiralanıyor. Bunların içinde sarhoşu var, uyuşturucu madde kullananı var, tacizcisi var, çok beyefendi insanı da var. O kiraya veren kişi bunlara çok bakmıyor. Esnaf ve Sanatkâra özellikle taksicilere sıkıntı yaşatan kişiler bunlar. Taksiciler için bir standart getirilsin, kiracılık usulü kaldırılsın, aracını kullanmayan satsın bu mesleği bıraksın istiyoruz. Turistlerin veya kendi ülkemizde kasabadan, köyden gelen adamların yoğun oldukları yerleri hedef almışlar buralarda çalışıyorlar” şeklinde konuştu.

2017 yılında gerçekleşen kaza oranlarına değinen Fevzi Apaydın, “Trafik sadece Türkiye’nin sorunu değil. Yollarımız Avrupa standartlarında, mühendislik hizmetleri iyi, arabalarımız yine Avrupa standartlarında, virajları kaldırdılar, aşılmayan dağları deldiler. Sıkıntı yollarımızda, arabalarımızda değil. Sıkıntı kendimizi trafiğe verememekte. Gençlerimiz ve orta yaşlı insanlar trafikte ilerlerken telefon kullanıyorlar. Artık video çekmek, resim çekmek, trafikte telefonla konuşmak moda oldu. Kazaların en büyük sebebi bu. Son yapılan düzenlemeyle cezalar ağırlaştı. Trafik kazalarını önlemek için önce saygı kavramlarına uymamız gerekiyor”dedi.

Trafik cezalarında belediyelerin de suçu var

“Şu anda her 3 kişiye 1 araç düşüyor” diyen Apaydın, “Trafikte sürücünün, yayanın suçlu olduğu kadar belediyeler de suçludur. Yol kenarlarına arabalarımızı bırakıp gitmek zorunda kalıyoruz. Belediyelerin bütçelerinde otoparklarla ilgili maddeler var. Bu ülkenin yeşil alandan ziyade bir de otoparklara ihtiyacı var. Ankara gibi bir şehirde iki, üç kat aşağı inip yer altı otoparkı yapabilirsiniz. En basiti Güvenpark’ın altına bir otopark yapılabilir. Belediyeler birçok yere fütursuzca paralar harcıyorlar ama böyle göz önünde olan bir sorunu es geçiyorlar” diye konuştu.

“Devlet hiçbir vatandaşına zulüm etmez”

Kesilen cezaların gereksiz olduğuna ilişkin iddialara cevap veren Apaydın, “Trafik ekiplerini kestikleri cezalar Maliye Bakanlığı’nda bir fona gider. Tabi ki bütçeye bir katkısı olur ama söz konusu olay bir iddiadır. Böyle bir şeyin pek mümkün olabileceğini sanmıyorum. Devlet hiçbir vatandaşına zulüm yapmak için var olmaz. Fakat bunların da üzerine gitmek lazım. Devletin kasasını doldurmak için kesilen cezaları ele alırsak, devletin iktidar partisi kim olursa olsun böyle bir şeyi yaptıktan sonra ne yüzde gidip insanlarda oy isteyecek. Devlet siyasetin bir ayağıdır. Devlet hep vardır. Böyle bir şeyin olacağına imkân vermiyorum. Eğer trafikte kusurunuz varsa devlet cezasını keser” şeklinde konuştu.

Hız sınırlamaları acil şekilde düzenlenmeli

Meskun mahal içerisindeki hız sınırlarına ilişkin de açıklamada bulunan Apaydın, “Devletin bölünmüş karayolundan gidiyorsunuz ilerde iki tane ev var orayı meskûn mahal yapmışlar hız sınırını 50’ye düşürmüşler. 110 ile giden biri onu bir anda 50’ye düşürmeye çalışırken kaza yapar. Devletin bunu düzeltmesi gerekir” ifadeleri yer aldı.