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Gündem Taksim'deki kalleş saldırı sonrası merhum Abdulmetin Balkanlıoğlu'nun sohbeti gündem oldu
Gündem

Taksim'deki kalleş saldırı sonrası merhum Abdulmetin Balkanlıoğlu'nun sohbeti gündem oldu

Taksim'deki kalleş saldırının ardından merhum Abdulmetin Balkanlıoğlu, sağlığında yaptığı bir sohbetinde emniyet güçlerine yaptığı "PKK'lı hainleri yaralı almayın." şeklindeki çağrısı yeniden gündem oldu.

Yeniakit Publisher
2022-11-14 16:37:00 -

İstanbul Beyoğlu'nda dün düzenlenen kalleş saldırı 6 kişi hayatını kaybetti, 81 kişi yaralandı.

Türkiye'nin yüreğini yakan saldırının ardından merhum Abdulmetin Balkanlıoğlu, sağlığında yaptığı bir sohbet yeniden gündem oldu.

Güvenlik güçlerine seslenerek PKK'lı hainleri yaralı bırakmamaları konusunda çağrıda bulunan Balkanlıoğlu şu ifadeleri kullanmıştı:

"Özel Harekat'a sesleniyorum. Yaralı almayın. Emniyet güçlerine sesleniyorum: Hiçbirini yaralı bırakmayın. Biz, yılan beslemeye razıyız. Akrep beslemeye razıyız. Canavar beslemeye razıyız ama bu mel'unları beslemeye razı değiliz. Hapislere girmesinler. Ne dağda bırakın ne şehirde ne de ovada. Allah'ınızı seviyorsanız sağ bırakmayın."

Balkanlıoğlu, aynı sohbetinde güvenlik güçleri için şöyle dua etmişti:

"Nişanınız keskin olsun. Hiçbir mermi boşa çıkmasın. Allah onların bombalarını bağlarken patlatsın. Allah onları nefes alamayacak bir sıkıntıya soksun. Allah, emperyalistlerle çakallarını birbirine kırdırsın."

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Yorumlar

4322

kimse isteyerek terörist olmaz hep birileinin kurbanı olur  

;;;;;;;;;;;;

Aminn, binlerce Aminn. ÇOK doğru söylüyor, Makamı Cennet olsun. Abdulmetin Balkanlıoğlu hocamızın.
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