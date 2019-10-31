Taksim'de yükselen cami ile ilgili kritik gelişme

Taha Emre ÖZDEMİR yeniakit.com.tr

Mimarlar Şefik Birkiye ve Selim Dalaman imzasını taşıyan 2 bin 482 metrekare inşaat alanına sahip Taksim Camisi'nin yapımına devam ediliyor.

Kaba inşaatı tamamlanan camide ana kubbelerin ardından küçük kubbelerin kaplama işlemleri de bitirildi. Kubbelerin kaplaması titanyum çinkoyla yapıldı. Caminin alt katlarında bulunan otopark, sergi alanı ve konferans salonundaki çalışmalar da tamamlandı.

Mermer kaplama ve çelik işçilik çalışmalarına ise yoğun şekilde devam ediliyor. Caminin cephe tamamlanma işleminin yarısı da sonlanmış durumda. Öte yandan caminin 61 metre yüksekliğindeki 2 minaresinin taş kaplaması için iskele kurulmaya başlandı. Şerefelerin tamamlanması için de çelik konstrüksiyon hazırlanıyor. Çalışmaların hızla devam ettiği camide ince işçiliğinin yüzde 35'i bitirili.

Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bu arada Taksim Camii İslam, Eğitim, Kültür ve Sanat Vakfı’nın kuruluş kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Taksim’de yapımı süren camiinin ismini taşıyan vakfın kurucuları arasında, Beyoğlu Belediyesi eski başkanı, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan da bulunuyor.