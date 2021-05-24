Taksim'de turistlerden bir haftada ikinci rezalet! Polise soyunarak direndi
Taksim'de kavga eden 2 kadın turistten biri, kendisini gözaltına almak isteyen polis ekiplerine soyunarak direnmeye çalıştı.
Taksim Meydanı'nda gezinen Fas uyruklu 2 kadın turist arasında erkek arkadaş meselesi yüzünden tartışma yaşandı.
Kadınların tartışması kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü.
Polis müdahale etti
Birbirlerine saçlarından tutup vuran kadınları, çevredeki polis ekipleri güçlükle ayırdı
Gözaltına alınmamak için soyundu
Kavganın ardından ekipler, kadınları ifadeleri alınmak üzere karakola götürmek istedi. Ancak kadınlardan biri, polislere direnmeye başladı. Polis aracına binmek istemeyen kadın, yol ortasında soyunmaya başladı. Ekiplerin iknasıyla giyinen kadın, gözaltına alındı.
Bir haftada ikinci vaka
Öte yandan, geçtiğimiz günlerde Taksim Meydanı'nda benzer bir olay daha yaşanmıştı. Madde aldığı ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Faslı turist kadın, çırılçıplak soyunmasının ardından vatandaşların tepkileriyle karşılaşmıştı. Daha sonra üstünü giyen kadın, bölgeden uzaklaşmıştı.