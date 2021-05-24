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Dünya Taksim'de turistlerden bir haftada ikinci rezalet! Polise soyunarak direndi
Dünya

Taksim'de turistlerden bir haftada ikinci rezalet! Polise soyunarak direndi

Taksim'de kavga eden 2 kadın turistten biri, kendisini gözaltına almak isteyen polis ekiplerine soyunarak direnmeye çalıştı.

Yeniakit Publisher
2021-05-24 17:11:00 -
Taksim'de turistlerden bir haftada ikinci rezalet! Polise soyunarak direndi

Taksim Meydanı'nda gezinen Fas uyruklu 2 kadın turist arasında erkek arkadaş meselesi yüzünden tartışma yaşandı.

Kadınların tartışması kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü.

Polis müdahale etti

Birbirlerine saçlarından tutup vuran kadınları, çevredeki polis ekipleri güçlükle ayırdı

Gözaltına alınmamak için soyundu

Kavganın ardından ekipler, kadınları ifadeleri alınmak üzere karakola götürmek istedi. Ancak kadınlardan biri, polislere direnmeye başladı. Polis aracına binmek istemeyen kadın, yol ortasında soyunmaya başladı. Ekiplerin iknasıyla giyinen kadın, gözaltına alındı.

Bir haftada ikinci vaka

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde Taksim Meydanı'nda benzer bir olay daha yaşanmıştı. Madde aldığı ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Faslı turist kadın, çırılçıplak soyunmasının ardından vatandaşların tepkileriyle karşılaşmıştı. Daha sonra üstünü giyen kadın, bölgeden uzaklaşmıştı.

 

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