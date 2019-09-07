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Taksim'de serbest uçuş heyecanı

TEKNOFEST İstanbul kapsamında Taksim Meydanı'na kurulan dikey rüzgar tüneli platformunda, vatandaşlar havada serbest uçuş yaptı

07 Eylül 2019 Cumartesi 13:36
Taksim'de serbest uçuş heyecanı

İSTANBUL (AA) - TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne günler kala Taksim Meydanı'na kurulan dikey rüzgar tüneli platformuna vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Atatürk Havalimanı'nda 17-22 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek olan ve Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortağı olduğu TEKNOFEST kapsamında dikey rüzgar tüneli platformu, Taksim Meydanı'na kuruldu.

Çelik platform üzerine kurulu, yüksekliği 8, çapı 25 metre olan, altındaki jet pervanesi ve yüksek hava gücü ile insanları havaya kaldıran platformda, vatandaşlar havada serbest uçuş deneyimi yaşadı.

Platformda serbest uçuş yapanları şaşkınlıkla izleyen vatandaşlar ise o anları cep telefonuyla kaydetti.

Sorulan sorulara en hızlı şekilde doğru cevap veren vatandaşlar bu deneyimden yararlanıyor.

Havada serbest uçuş deneyimi yaşatan dikey rüzgar tüneli, 7-11 Eylül tarihleri boyunca Taksim'de ilgilileri ağırlayacak.

- Teknofest'e 10 gün kaldı

Havacılık, uzay ve teknoloji konularında farkındalık oluşturmak, çocuklar ve gençleri geleceğin teknolojileri üzerinde araştırma yapmaya ve çalışmaya özendirmek amacıyla düzenlenen TEKNOFEST'e 10 gün kaldı.

Bu yıl Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek TEKNOFEST'te 81 il, 122 ülkeden, 17 bin 373 takımdan 50 bin başvuru arasından 10 bin finalistin belirlendiği 19 farklı kategoride düzenlenen Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmaları rekor seviyede ilgi gördü.

Yarışmaların yanı sıra Dünya Drone Kupası, Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi, Hackİstanbul 2019, Yurtdışındaki Türk Bilim İnsanları 4. Kurultayı, Solo Türk ve Türk Yıldızları nefes kesen gösterileri, dikey rüzgar tüneli, planetaryum, havacılık gösterileri, atölye çalışmaları, jandarma emniyet özel gösterileri, Atak Helikopteri Harmandalı, sergiler, konserler ve çok özel sürpriz etkinliklerle TEKNOFEST altı gün boyunca unutulmaz saatlere sahne olacak.

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 13:36
  1. dikey rüzgar tüneli platformu
  2. Taksim Meydanı
  3. TEKNOFEST

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