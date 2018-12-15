Taksim'de inanılmaz hırsızlık! Polis elbiselerinden tanıdı

İstanbul'da bir kafede oturan kişinin cep telefonunun kapkaç yöntemiyle çalınması güvenlik kamerasına yansıdı.



Taksim Kuyu sokaktaki olay 10 Aralık'ta meydana geldi. Suriyeli Y.Y. (18) ve yaşı 18'den küçük olduğu belirlenen M.A. kafede oturan bir kişinin cep telefonunu çaldı. Kapkaç anları saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

2 şüpheli İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekiplerince kıyafetlerinden tanınarak yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin savcılık talimatıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.