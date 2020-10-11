  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Taksim'de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
Aktüel

Taksim'de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-10-11 09:30:22 -
Taksim'de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - Taksim'de, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, yabancı uyruklu gruplar arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bir kişi bacağından bıçakla yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaralıyı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye götürdü.

Polis, olaya karıştığı iddia edilen bir kişiyi gözaltına aldı.

Yaralının hastanedeki tedavisi sürerken, diğer şüphelilerin yakalanmasına çalışılıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermenistan güçleri tuzağa düşürüldü!
Dünya

Ermenistan güçleri tuzağa düşürüldü!

İyi organize olmuş Azerbaycan birimlerinin, Ermenistan güçlerinin ilerlemesini engellediği ve tuzağa düşürdüğü, 38 Ermenistan askerinin öldü..
Türk medyasında ilk kez! Avukat Serhat Pak'tan bomba Fetullah Gülen bilgisi: Gülen'e Amerikan darbesi vuruldu
Gündem

Türk medyasında ilk kez! Avukat Serhat Pak'tan bomba Fetullah Gülen bilgisi: Gülen'e Amerikan darbesi vuruldu

Türkiye’nin önemli avukatlarından Serhat Pak, Türk medyasında ilk kez yer alacak Gülen’e ait bomba belge ve bilgileri canlı yayında açıkladı..
Şaklaban Gökhan'dan tepki çeken paylaşım!
Medya

Şaklaban Gökhan'dan tepki çeken paylaşım!

Şaklabanlıklarıyla ve yaptığı siyasi paylaşımlarla gündeme gelen sanatçı bozuntusu Gökhan Özoğuz'un, Hatay'da terör örgütü PKK ile bağlantıl..
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay