Taksim'de derbi öncesi Galatasaray taraftarından polise tezahürat
Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray taraftarları Taksim'de bir araya geldi. Meşale yakıp, tezahürat yapan taraftarlar, polis aracının yanına geldiklerinde hep birlikte “Şehitler ölmez, vatan bölünmez” tezahüratıyla polislere moral verdi.28 Eylül 2019 Cumartesi 19:40
Bu akşam saat 20.00’de Türk Telekom Stadyumu'nda Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçı öncesi, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi yine hareketliydi...
Maça saatler kala Taksim’de bir araya gelen Galatasaray taraftarı, tuttukları takımının tezahüratları eşliğinde İstiklal Caddesi boyunca yürüyüp meşale yaktı. Ortaya çıkan renkli görüntüyü fırsat bilen turistler ise Galatasaraylı taraftarlarla fotoğraf çektirdi.
İstiklal Caddesi boyunca tezahüratlar eşliğinde yürüyen Galatasaray taraftarı, meydanda bekleyen bir polis aracının yanına geldiğinde hep birlikte, “Şehitler ölmez, vatan bölünmez” diyerek görevleri başındaki polislere moral verdi.
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