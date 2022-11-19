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Gündem

Taksim saldırısında yeni gelişme! Bulgaristan'da 5 kişi yakalandı

Taksim'de düzenlenen bombalı saldırıya ilişkin Bulgaristan'da düzenlenen operasyonda 5 kişi yakalandı. Yakalananlar arasında terörist Bilal Hassan'ın yardımcısının da bulunduğu öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2022-11-19 17:03:00 -
Taksim saldırısında yeni gelişme! Bulgaristan'da 5 kişi yakalandı

İstanbul'da bombalı saldırı gerçekleştiren bölücü terör örgütü çözülmeye başladı.

Megakentin en işlek bölgelerinden biri olan İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da terör eylemi gerçekleşti.

Hain saldırıda 3 aileden 6 kişi yaşamını yitirirken 81 kişi de yaralandı.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma başarıyla sürüyor.

5 kişi Bulgaristan'da yakalandı

Emniyet birimlerinin başarılı çalışmaları sonucu yurt dışına kaçan 5 şüpheli Bulgaristan'da yakalandı.

Bulgaristan Cumhuriyet Başsavcı Sözcüsü Siyika Mileva, Bulgaristan ulusal haber ajansı BTA’ya yaptığı açıklamada, Türk güvenlik yetkilileri ile yapılan verimli iş birliği sonucu, 3 Moldova vatandaşı ile 2 Arap kökenli şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilecekler

Mileva, şüphelilerin şimdilik 72 saat gözaltında kalacaklarını, ancak savcılığın şüphelileri tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edeceğini aktardı.

Bulgar basınına göre şüpheliler, bombalı saldırıdan 3 gün sonra yasa dışı yollarla Bulgaristan’a giriş yaptı.

Bilal Hassan'nın yardımcısı da aralarında yer alıyor

Yakalanan şüpheliler arasında, İnterpol'ün kırmızı bültenle aradığı terörist Bilal Hassan’ın yakın yardımcısı olarak gösterilen Amran Abdulrami’nin de yer aldığı kaydedildi.

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Yorumlar

Güney Doğulu

Vay be emniyetimizin kolu nerelere varıyor? (MaşaAllah) Gözünüz görmez kulağınız duymaz diliniz ikrar etmez Cumhuriyet gazetesi - Sözcü Gazetesi paçavraları.... 

YILMAZ DURMUŞ

Hangi terörist olursa olsun bir gün mutlaka Türk güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilecektir.  
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