Taksim saldırısıyla ilgili yeni gelişmeyi Bakan Soylu açıkladı
Katıldığı canlı yayında Taksim saldırısıyla ilgili açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bilal Hassan’ı yurtdışına kaçıran kişinin Bulgaristan'da yakalandığını ve teslim alındığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Taksim patlaması planlayıcısı Bilal Hassan’ı yurtdışına kaçıran bir kişiyi Bulgaristan’da olduğunu tespit ettik. Saat 18 sularında Edirne’den teslim aldık” dedi.
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