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Gündem Taksim saldırısıyla ilgili yeni gelişmeyi Bakan Soylu açıkladı
Gündem

Taksim saldırısıyla ilgili yeni gelişmeyi Bakan Soylu açıkladı

Katıldığı canlı yayında Taksim saldırısıyla ilgili açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bilal Hassan’ı yurtdışına kaçıran kişinin Bulgaristan'da yakalandığını ve teslim alındığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2023-01-10 23:32:00 - 2023-01-10 23:34:02
Taksim saldırısıyla ilgili yeni gelişmeyi Bakan Soylu açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Taksim patlaması planlayıcısı Bilal Hassan’ı yurtdışına kaçıran bir kişiyi Bulgaristan’da olduğunu tespit ettik. Saat 18 sularında Edirne’den teslim aldık” dedi.

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