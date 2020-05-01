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Aktüel

Taksim Meydanı’na çıkmak isteyen 9 kişi gözaltına alındı

İstanbul’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde barikatlarla kapatılan Taksim Meydanı’na çıkmak isteyen 9 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-05-01 14:48:42 -
Taksim Meydanı’na çıkmak isteyen 9 kişi gözaltına alındı

İstanbul’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde barikatlarla kapatılan Taksim Meydanı’na çıkmak isteyen 9 kişi gözaltına alındı.


1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde emniyet güçlerince Taksim Meydanı’na girişler polis barikatlarıyla kapatıldı. Uyarılara rağmen izinsiz olarak ara sokaklardan meydana girmeye çalışan bazı kişiler, sloganlar atarak ilerlemeye başladı. Bunun üzerine polis eylemcilere müdahale etti. Taksim ve çevresinde uyarılara rağmen meydana çıkmaya çalışan toplam 9 kişi gözaltına alınarak polis aracına bindirildi. Gözaltına alınanlar emniyete götürüldü.

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