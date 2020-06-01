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Aktüel

Taksim Meydanı bariyerlerle çevrildi

Taksim Meydanı Gezi Parkı olaylarının yıl dönümü dolayısıyla herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için bariyerlerle çevrildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-01 01:04:03 -
Taksim Meydanı bariyerlerle çevrildi

Taksim Meydanı Gezi Parkı olaylarının yıl dönümü dolayısıyla herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için bariyerlerle çevrildi.


27 Mayıs ile 15 Haziran 2013 tarihleri arasında yaşanan Gezi Parkı olaylarının yıl dönümü nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için önlem alındı. Yeni tip korona virüs salgını ile mücadele kapsamında alınan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle Taksim Meydanı’na bariyerle getirildi. Önlemler kapsamında Taksim Meydanı polis ekipleri tarafından bariyerlerle çevrildi.

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