Taksim metrosu ne zaman saat kaçta kapanacak?
Yenikapı-Hacosman metrosu Taksim istasyonu 8 Mart Salı günü kapalı olacak. Taksim durağını kullanmak isteyenler ise 'Taksim metro durağı ne zaman saat kaçta kapatılacak?' sorusunun cevabını araştırmaya başladı.
İstanbul’da bazı metro istasyonları 8 Mart’ta kapalı olacak. Peki, hangi hat hangi duraklar bugün kapalı?
Taksim metrosu ne zaman saat kaçta kapanacak?
Taksim metro istasyonu 8 Mart Salı günü kapalı olacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi giriş-çıkışı ve F1 Taksim-Kabataş füniküler hattı, 8 Mart Salı günü saat 13.00 itibarıyla işletmeye kapatılacaktır" ifadelerine yer verildi.