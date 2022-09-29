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Gündem Taksim Gezi Parkı'nda çarşaf yaktılar! "Binlerce gerici cübbeleri ile..."
Gündem

Taksim Gezi Parkı'nda çarşaf yaktılar! "Binlerce gerici cübbeleri ile..."

İstanbul Gezi Parkı'nda buluşan bir grup azınlık, Büyük Aile Yürüyüşü'ne katılan Müslümanları giyim-kuşamları ile hedef aldı. Kadınlardan oluşan grup, Mahsa Amini'yi öne sürdüğü eyleminde çarşaf yaktı.

Yeniakit Publisher
2022-09-29 16:33:00 - 2022-09-29 16:35:33

 Yeniakit.com.tr 

Büyük Aile Yürüyüşü'nü hedef alan bir grup azınlık, sözü İran'da yaşanan olaylara getirdi.

Bir yandan eşcinsel sapkınlığı savunup, İstanbul'daki LGBT lobisine karşı düzenlenen yürüyüşe katılan dindar kişileri giyim-kuşamları üzerinden hedef alan grup, diğer yandan, "Bizi zorla kapatamazsınız" diyerek çarşaf yaktı.

Provokasyona çağrı!

Grup adına yapılan açıklamada, şu hadsiz ifadeler kullanıldı:

Türkiye'de geçtiğimiz hafta cübbeleri ile binlerce gerici bir meydanda toplanarak yürüyüş yaptı. LGBT'lilere nefret söylemleri ile düşmanlıkla..

İran'da kadınlar her yerde bu düşmanlığa karşı, bu kapatmaya karşı, zorunlu örtünmeye karşı silah örülerini yakıyor. Şimdi de bütün kadınları, bizi kapatmaya çalıştıkları o siyah örtüleri kaldırıp, bir bayrak gibi sallayarak ateşlerle yakıp aydınlatmaya çağırıyoruz.

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