Taksim Camii'nin son hali görüntülendi 2017 yılında temeli atılarak yapımına başlanan Taksim Camii'nin yapımının büyük bir bölümü tamamlandı. İnce işçiliği yapılan caminin yıl sonunda açılması planlanıyor.

Taksim Meydanı'nda 12 bin 574 metrekare arazi üzerine 61 metrelik minarelerle yapılan Taksim Camii'nde sona yaklaşıldı. Temeli 2017 yılında atılarak yapımına başlanan caminin ince işçiliğinin tamamlanarak 2019 yılı sonunda hizmete girmesi planlanıyor.

Led ışıklandırma yapıldı Çalışmaların tüm hızıyla devam ettiği camide, led ışıklandırmalar yapıldı. 2 bin 570 kişinin aynı anda ibadet edebileceği Taksim Camii'nde ayrıca konferans ve sergi salonlarıyla kültürel etkinliklerde düzenlenecek. Caminin 165 araçlık 3 katlı otoparkıyla da Taksim'de vatandaşların park yeri sıkıntısına önemli ölçüde katkı sağlanması bekleniyor.

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