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Gündem Taksim Camii'nin dış cephesi tamamlandı
Gündem

Taksim Camii'nin dış cephesi tamamlandı

Taksim Meydanı'nda yapımına 17 Şubat 2017'de başlanan Taksim Cami inşaatında sona yaklaşıldı.

Yeniakit Publisher
2021-01-29 11:36:00 - 2021-01-29 11:38:52

Taksim Meydanı'nda yapımına 17 Şubat 2017'de başlanan Taksim Cami inşaatında sona gelindi.

Yüzde 90'ı biten caminin dış cephesi ile ilgili çalışmalar tamamlandı. 2 bin 575 kişinin aynı anda namaz kılabileceği kapalı alana sahip caminin iç kısmının renkleri ise kahverengi tonları olacak. Çevre düzenlemesine geçilen caminin Ramazan ayında ibadete açılması planlanıyor.

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Yorumlar

tasova

hay MaasAllah! Ne kadar guzel
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