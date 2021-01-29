Taksim Camii'nin dış cephesi tamamlandı
Taksim Meydanı'nda yapımına 17 Şubat 2017'de başlanan Taksim Cami inşaatında sona yaklaşıldı.
Taksim Meydanı'nda yapımına 17 Şubat 2017'de başlanan Taksim Cami inşaatında sona gelindi.
Yüzde 90'ı biten caminin dış cephesi ile ilgili çalışmalar tamamlandı. 2 bin 575 kişinin aynı anda namaz kılabileceği kapalı alana sahip caminin iç kısmının renkleri ise kahverengi tonları olacak. Çevre düzenlemesine geçilen caminin Ramazan ayında ibadete açılması planlanıyor.