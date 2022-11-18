Taksim bombacısının İstiklal Caddesi'ndeki ilk keşif görüntüleri ortaya çıktı! Dikkat çeken detay
İstiklal Caddesi'ni kana bulayan terörist Ahlam Albashır'ın 22 Ekim'de bölgede keşif yaptığı görüntüleri ortaya çıktı.
Taksim İstiklal Caddesi'ne bombayı bırakan Ahlam Albashır'ın 22 Ekim'de bölgede yaptığı keşfe ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Albashır'in caddede bazı noktalarda görüntü çekmesi dikkat çekti.
Suriye uyruklu kadın terörist Ahlam Albashır'in 22 Ekim'de İstiklal Caddesi'nde keşif yaptığı anların güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.
Etrafın fotoğrafını çekmiş!
Görüntülerde üzerinde beyaz bir gömlek, beyaz başörtüsü ve pembe etek olduğu görülen Albashır, Taksim Meydanı'na doğru yürürken aynı zamanda elindeki telefonla etrafın fotoğrafını çekiyor.
Elinden telefonu düşürmeyen Albashır'in o anları ise güvenlik kameralarında kaydedildi.
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