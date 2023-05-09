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Gündem Taksim bombacısı davasında sıcak gelişme
Gündem

Taksim bombacısı davasında sıcak gelişme

Yeniakit Publisher
2023-05-09 16:27:00 -
Taksim bombacısı davasında sıcak gelişme

İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen bombalı saldırıya ilişkin ilk duruşma başladı.

Duruşmada Suriye uyruklu bombacı Ahlam Albashır, iddianamenin Arapça tercümesinin kendisine ulaşmadığını, daha sonra savunma yapacağını söyledi.

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde Suriye uyruklu terörist Ahlam Albashır tarafından gerçekleştirilen bombalı saldırının ilk duruşması başladı. Marmara Cezaevi içerisinde bulunan salonda yapılan duruşmaya aralarında bombacı Ahlam Albashır’ın da bulunduğu 14 tutuklu sanık getirildi. Tutuklu 12 sanık ise SEGBİS sitemi ile duruşmaya katıldı.

Ahlam Albashır’a iddianamenin Arapça tercümesinin kendisine ulaşmadığını, daha sonra savunma yapacağını söyledi.

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