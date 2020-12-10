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Aktüel Taksideki müşterinin elindeki saksıda 1 kilo 235 gram esrar ele geçirildi
Aktüel

Taksideki müşterinin elindeki saksıda 1 kilo 235 gram esrar ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-12-10 12:35:07 -
Taksideki müşterinin elindeki saksıda 1 kilo 235 gram esrar ele geçirildi

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde uygulama noktasında durdurulan takside müşteri olarak bulunan kişinin elindeki çiçek saksısında yapılan aramada 1 kilo 235 gram esrar ele geçirildi.

Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Marmaris'ten Menteşe istikametine giden bir taksiyi Çetibeli mevkisindeki uygulama noktasında durdurdu.

Takside müşteri olarak bulunan A.T'nin elindeki çiçek saksısını bırakmamasından şüphelenen ekipler, detaylı arama yaptı.

Ekipler, saksının toprağına gizlenmiş 1 kilo 235 gram kubar esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli, Çetibeli Jandarma Karakoluna götürüldü.

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