Taksiciyi komalık eden İngiliz boksör davası başladı! Gözünü kaybeden taksici: Her gece bağırarak uyanıyorum

İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Ross Kitchen ile müşteki Kadir Biçer ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada savunması sorulan sanık "Panik atak hastasıyım. Türkiye'ye gelmeden önce de kendimi kötü hissediyordum. Kaçırıldığımı düşündüm. Bu yüzden saldırdım. Amacım iddia edildiği gibi gasp etmek değildi" dedi.

90 KM HIZLA GİDERKEN SALDIRDI

Taksici Kadir Biçer ise, " Sanık aracıma bindirildi. Bindiren kişi sanığın Taksim’de bir otele gideceğini söyledi. Sanık yolda kendi kendine konuşarak gülmeye başladı. Ben de kendisine nereli olduğunu sordum. Telefonumu aldım. Çeviri uygulamasını açtım. O sırada benim telefonumu aldı yere fırlattı. Parmaklarını gözümün içine soktu. Boynumu çevirdi. Ben o esnada 90 ile giden arabayı kullanıyordum. Elimi ısırdı. Elimden kan geliyordu. Gözümden de kan geliyordu. Montumun cebini açıp içindeki parayı aldı. Ben de parayı alıp beni bırakması için karşı koymadım. Arabayı sağa yanaştırıp durdurdum. Arabaya yaslandım. Sanık bana vurdu, yere düştüm kafamı tekmeledi defalarca. Parmaklarımı oynatamıyordum. Derdimi anlatacağım kimse yoktu. Ben gerçekten onun temiz olduğuna, hasta olduğuna inanmıyorum. Hayatıma sapasağlam devam edemeyeceğim. Gözüm içerde ve gözüm kör. Uzuv kaybı yaşadım. Her gece bağırarak uyanıyorum. Herhangi bir zararım giderilmedi. Şikayetçiyim" dedi.

ZARARIN GİDERİLMESİ İÇİN DURUŞMA ERTELENDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek müştekinin zararının giderilmesi için gelecek celseye kadar süre verilmesine hükmetti. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

Taksicinin cebindeki 45 Euro ve 60 bin lirayı aldığı da iddia edilen Ross Kitchen hakkında ‘canavarca hisle kasten yaralama’ ve ‘nitelikli yağma’ suçlarından 13 yıldan 33 yıla kadar hapis cezası talep edildi.