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Gündem Taksiciyi bıçaklayıp aracını çaldılar
Gündem

Taksiciyi bıçaklayıp aracını çaldılar

İzmir'in Buca ilçesinde tartıştığı taksiciyi bıçaklayan ve aracı çalan 3 kişi yakalandı. İzmir'de kavga ettikleri taksicinin aracını kaçıran 4 şüpheli hastane bahçesinde yakalandı

Yeniakit Publisher
2021-01-10 06:05:00 -
Taksiciyi bıçaklayıp aracını çaldılar

Gediz Mahallesi'nde 35 T 5994 plakalı taksi sürücüsü Haluk Akbulut (35) ile bir grup arasından tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine gruptakilerden A.U, Akbulut'u bıçaklayıp arkadaşlarıyla taksiyi alarak kaçtı.

Akbulut'un durumu bildirmesi üzerine polis ekipleri taksiyi takibe aldı. GPS kaydından aracın gittiği güzergahta önlem alana ekipler, taksiyi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde durdurdu. Araçta bulunan A.U. gözaltına alındı.

Şüphelinin ilk ifadesinde Akbulut'un gruptan arkadaşı E.K'ya çarptığını ve bu sebeple çıkan tartışma sonucu olayı gerçekleştirdiğini, E.K'yı hastaneye götürmek için aracı aldığını ileri sürdüğü öğrenildi.

Şüpheli A.U. ve araçta bulunan ikisi kadın 3 kişi ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Sürücü Haluk Akbulut Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, taksinin çarptığı ileri sürülen E.K. ise Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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