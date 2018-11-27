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Taksiciye kanlı saldırı!

İstanbul Bayrampaşa’da turkuaz taksi sürücüsüne silahlı saldırı düzenlendi. Taksicinin aracının içerisinde uğradığı silahlı saldırı güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

27 Kasım 2018 Salı 23:50
Taksiciye kanlı saldırı!

Olay, Terazidere Mahallesi Çiftehavuzlar Caddesi’nde saat 00.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, turkuaz taksi sürücüsü Nihat Elçi, Beşiktaş’tan taksi uygulaması üzerinden aldığı bir yolcuyu Bayrampaşa’ya getirdi. Burada şüpheli şahıs müşteri kılığında Elçi’nin arabasına bindi.

Hayati tehlikesi sürüyor

Araçla bir süre yolculuk yaptıktan sonra silahını çıkaran şüpheli şahıs, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı taksi şoförü Elçi’nin başına ateş etti. Olayın ardından şüpheli olay yerinden hızla uzaklaştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan taksi şoförünü çevredeki bir özel hastaneye kaldırdı. Yapılan müdahalenin ardından yoğun bakım ünitesine alınan Elçi’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Polis her yerde şüpheliyi arıyor

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri olay yerine gelerek incelemelerini gerçekleştirdi. Bayrampaşa Asayiş Büro Amirliği ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri olay yerinden kaçan şüpheli şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Dehşet dolu anlar kameraya yansıdı

Araç kamerasına yansıyan görüntülerde müşteri kılığındaki şüpheli şahıs aracın arka koltuğunda otururken bir anda silahını çıkartarak taksi sürücüsünün başına ateş ediyor. Taksi sürücüsü Nihat Elçi kanlar içerisinde kalırken şüpheli şahıs aracın ön kısmına eğilerek bir şeyler arıyor. Daha sonra araçtan inen şüpheli hızla olay yerinden uzaklaşıyor.

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 23:50
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