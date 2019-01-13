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Taksiciler, sokak köpeğini battaniye ile ısıttı

Samsun'un İlkadım ilçesinde soğuktan korunmak için bir apartmanın girişine sığınan sokak köpeğini, taksiciler battaniyeyle ısıttı.

13 Ocak 2019 Pazar 17:40
Taksiciler, sokak köpeğini battaniye ile ısıttı

Samsun’da, sığındığı apartman girişinde soğuktan titreyen sokak köpeğine taksiciler sahip çıktı. Taksiciler, karnını doyurdukları köpeğin üzerini battaniye ile örttü.

İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi, Hürriyet Sokak'ta bir köpek, soğuktan ve yağmurdan korunmak için bir apartmanın girişine sığındı. Köpeğin soğuktan titrediğini gören bölgedeki taksi durağı çalışanları, yanlarına aldıkları battaniyeyi hayvanın üzerine örttü. Yiyecek verilip karnı da doyurulan sevimli köpek, battaniyenin altında uykuya daldı.

Hayvansever taksiciler, sokak hayvanlarına sahip çıkılması ve korunması çağrısında bulundu.

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Haber Tarihi: 13 Ocak 2019 Pazar 17:40
  1. Samsun
  2. İlkadım ilçesi
  3. Sokak köpeği
  4. üşüyen köpek
  5. Taksiciler
  6. sokak köpeğini battaniye ile ısıttı

YORUM YAZ

  • sahtekarlara dikkat !!!sahtekarlara dikkat !!!1 sa önce
    bunu köpege yardim etmekten ziyade,haberlerde sosyal medyada ve kendilerinin reklamini yapmak icin yapiyorlar, dikkat edin bu uyaniklara.... Son zamanlarda sahte iyilik yapanlar cogaldi, gercekten yardim eden sevabini Allahtan umarak yapar, resminide cekip paylasmas. !!!!

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