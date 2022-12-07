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Gündem Taksiciler için rekor başvuru
Gündem

Taksiciler için rekor başvuru

Hemen hemen her gün bir olayla gündeme gelen taksicilerin son 10 ayda 63 bin 844 kez şikayet edildiği ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-12-07 07:15:00 -
Taksiciler için rekor başvuru

Açıklanan son verilere göre, 2022 yılının ilk 10 ayında taksilerle ilgili 63 bin 844 şikayet geldi.

14 bin 93 şikayete yaptırım uygulanırken, 10 bin 696 araca 42 bin 560 adet ceza kesildi. Verilere göre, yolcu seçme ihlali yapan
2 bin 27 araç Emniyet ve zabıta tespitiyle 10 gün süreyle trafikten men edildi ve çalışma ruhsatları da askıya alındı. Taşıt yolu üzerinde bekleyip yolcu almayan 2 bin 330 şoföre de yaptırım uygulandı. İzin belgesinde kayıtlı olmayan şoför ile taşımacılık yapılması nedeniyle 1256 cezai işlem uygulandı. Şehrin turizm imajını zedeleyecek faaliyette bulunulması ve yolcu seçilmesi nedeniyle de 908 yaptırım gerçekleşti.

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