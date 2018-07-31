0553 313 94 23

Taksiciden korkunç görüntü! Yanına yaklaşan dondu kaldı

Uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen bir taksicinin ayakta durmakta zorlandığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

31 Temmuz 2018 Salı 13:23
Taksiciden korkunç görüntü! Yanına yaklaşan dondu kaldı

Olay, geçtiğimiz hafta Kasımpaşa'da meydana geldi. Uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen bir taksici, aracını yol kenarına park etti. Ayakta durmakta zorlanan kişinin yanına bir meslektaşı gitti.

Sürücünün bu halini diğer taksici telefonun kamerasıyla kaydetti. Taksicinin aracına binen bir yolcu tarafından verilen sigarayı içtikten sonra bu hale geldiğini savunduğu iddia edildi.

DURAKTAN ATILDI, ARACI ELİNDEN ALINDI

Çalıştığı aracın kiralık olduğu öğrenilen sürücünün, hem çalıştığı duraktan atıldığı hem de kiralık olan aracının araç sahibi tarafından elinden alındığı öğrenildi.

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2018 Salı 13:23
  1. Taksici
  2. uyuşturucu kullanımı
  3. korkunç görüntü

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kırşehir'de intihar için çıktığı çatının kenarına uzanırken böyle düştü
    1. Kırşehir'de intihar için çıktığı..
    2. Borsa, günün ilk yarısında arttı
    3. Terör sevici CHP'li Hüseyin Aygün bu..
    4. ABD'den 'K. Kore yeni balistik füze..
    5. İYİ Parti'deki tiyatro ifşa oldu:..
    6. Ermenistan'dan küstah Türkiye çıkışı!..
    7. Taksiciden korkunç görüntü! Yanına..
    8. Adana'da sosyal medyadan terör..
    9. 18 günde toplam 1 ton 239 kilo esrar..
    10. Ankara Üniversitesi taban puanları 2018
    11. İlk kez toplanacak YAŞ'ta dikkat çeken..
    12. Sınıf öğretmenliği 2018 taban puanı ve..
    13. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan..
    14. Edirne'de yakalanacağını anlayan..
    15. CHP'de gözler perşembe gününe çevrildi!
    16. Marmara Üniversitesi taban puanları 2018
    17. Erdoğan ve Bahçeli'den sürpriz görüşme
    18. KYK geri ödeme kredi borçları..
    19. Adnan Oktar'ın adamı Bahadır Köseoğlu..
    20. Kerkük Vilayet Meclisi Başkanına..
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    YKS TYT AYT 2018 sınav sonuçları açıklandı!
    YKS TYT AYT 2018 sınav sonuçları açıklandı!
    2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?
    2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?
    Alaattin Çakıcı'dan Trump ve Netanyahu'ya uyarı: 50-80 bin milisi her an...
    Alaattin Çakıcı'dan Trump ve Netanyahu'ya uyarı: 50-80 bin milisi her an...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    BAE'ye mesaj: ABD'siz hiçsiniz, savaşamazsınız!
    BAE'ye mesaj: ABD'siz hiçsiniz, savaşamazsınız!
    İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2018
    İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2018