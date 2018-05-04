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Taksici, Uberci zannettiği şoförü bıçakladı

İstanbulFatih'te tartıştığı servis şoförünü Uberci zanneden taksici, şoförü bıçakladı.

04 Mayıs 2018 Cuma 09:35
Taksici, Uberci zannettiği şoförü bıçakladı

Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü, saat 13.30 sıralarında FatihKemalpaşa Mahallesi Yeşiltulumba Sokak'ta meydana yeldi. İddiaya göre, servis sürücüsü Mustafa Aydınoğlu (55), sokak üzerindeki otele hacı kafilesi indirirken, yol bir süre trafiğe kapandı. O sırada sokak üzerinde seyir eden taksi sürücüsü, servis sürücüsünü Uberci zannederek, küfür etmeye başladı.

Küfürler karşısında sinirlenen servis sürücüsü Aydınoğlu ise aracından inerek, konuşmak için taksi şoförünün yanına gitti. Servis şoförünün yanına gelmesine sinirlenen taksi sürücüsü de aracından inerek, servis şoförü Aydınoğlu’na bıçakla saldırdı. Aldığı bıçak darbeleriyle kolundan ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Aydınoğlu, sağlık ekipleri tarafından HasekiEğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Saldırıyı gerçekleştiren taksi sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. Yaşanan saldırı anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. 

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor. 

"KARIN BOŞLUĞUMA VE YÜZÜME BIÇAK SAPLADI" 

Taksi şoförünün kendisini Uberci sandığı için bıçakladığını söyleyen Mustafa Aydınoğlu, "Servis aracımla otele Arap hacı kafilesini getirdim. Otobüsü yanaştırdım, minibüste de malzemeler vardı, onları indirecektim, taksici arkadaşa dedim ki, arabanı biraz ileri al, ya da geri al. O da herhalde beni Uberci zannetti. Bana küfür etmeye başladı. Sonra arabasına bindi. Ben de arabasına doğru yürüdüm. Kafamı camından içeriye soktum. Dedim, sen niye küfür ediyorsun. Ben Uberci falan değilim, dedim. Sonra ayrıldım. Arabama doğru giderken, elim bir ısındı. Bir baktım ki elime bıçağı sokmuş. Ben ona müdahale ederken, karın boşluğuma, yüzüme bıçak salladı. Ben eski boksörüm, ben onu linç ederim ama elim tutmuyor. Beni Uberci zannetti. Ağza alınmayacak küfürler etti. Kanayan elime bez sararak müdahale ettim. Tam bir insan öldürmeye teşebbüstü. Beni ambulansa bindirdiler. Tedavi için hastaneye gittim. Koluma dikiş atıldı. O arada tansiyonum düşmüş, bayılmışım" diye konuştu. 

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 09:35
  1. Aydın
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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