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Gündem Taksici öldüren PKK’lıya arka çıktı! Seküler kadından taksiciye rezil sözler!
Gündem

Taksici öldüren PKK’lıya arka çıktı! Seküler kadından taksiciye rezil sözler!

Yeniakit Publisher
2024-02-05 09:50:00 -

İzmir’de bir PKK sempatizanının katlettiği taksicinin acısı yüreklerde tazeliğini korurken, Aydın’da laikçi yaşam tarzının dayattığı alkol belasına bulaşmış bir yolcunun taksiciye yaptıkları ağızları açık bıraktı.

 yeniakit.com.tr 

Geçtiğimiz günlerde, İzmir’de bir taksici, gece yarısı soğukta üşümesin diye maskeli bir yolcuyu aracına aldı. Bir süre sonra yolcu, belinden çıkardığı tabanca ile taksiciyi sırtından vurdu. Sürücü ağır yaralanırken, saldırgan taksideki paraları alarak uzaklaştı. Taksi sürücüsü kaldırıldığı hastanede yaşamını yirirken, saldırganın PKK sempatizanı olduğu ortaya çıktı. Ayrıca PKK sevici pisliğin saldırıdan hemen sonra taksicinin kızını aradığı ve, “Babanı vurdum” dediği belirlendi. PKK sempatizanı katil tutuklandı.

Laikçi kadın kin kustu: Sizi vursunlar

İzmir’de yaşanan saldırı tüm ülkeyi yasa boğdu. Taksicinin insanlık adına yüzü maskeli birini sırf üşümesin diye araca aldıktan sonra aynı kişi tarafından öldürülmesi vicdanları derinden yaraladı. Bu acı henüz tazeyken, bu kez Aydın’da laikçi seküler bir kadının taksiciye yönelik saldırgan tutumu ağızları açık bıraktı.

Yayınlanan kamera kaydında taksici, yolları tam bilmediği için yolculardan tarif etmelerini istedi. Alkollü olduğu belirtilen kadın yolcu şoföre önce küfretti, ardından aşağılamaya kalktı.

Şoför kadına küfretmemesi gerektiğini belirtti, ardından arka koltukta seyreden kadının yakınları aracın sağa çekilmesini istedi.
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Şoföre küfreden alkollü kadın, “Sizi g.tünüzden vuruyorlar ya, vursunlar” dedi.

Kemalistlerin sevdiği insan modeli!..

Ayyaş kadının alkolden doğru düzgün cümle bile kuramadığı, ağzını açıp rahat rahat konuşamadığı halleri dikkat çekti. Seküler yaşam tarzının 100 yıldır insanlara özgürlük diye lanse ettiği alkol tüketiminin insanları getirdiği haller bir kez daha gündem oldu. Kemalistlerin aşıladığı alkol tükeminin, inanları PKK’lı saldırganlarla aynı seviyeye indirebileceği gerçeği bir kez daha gözler önüne serilmiş oldu!..

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