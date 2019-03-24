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Taksici aranıyor! İstanbul Havalimanı ekmek kapıları olacak

Atatürk Havalimanı'ndaki 660 taksi, 6 Nisan tarihinde İstanbul Havalimanı'na taşınacak. Taksi sayısı bine çıkarılacak İstanbul Havalimanı'nda vardiyalarla birlikte 3 bin taksici çalışacak.

24 Mart 2019 Pazar 11:01
Taksici aranıyor! İstanbul Havalimanı ekmek kapıları olacak

Türk havacılık tarihinin en büyük taşınması taksileri de etkileyecek. Atatürk Havalimanı'nda görev yapan 660 taksi, 6 Nisan'da İstanbul Havalimanı'na taşınacak.

3 bin taksici 

Söz konusu proje vardiyalarla birlikte hesaplandığında 3 bin taksici için de ekmek kapısı olacak. İstanbul Havalimanı'na taşınma sadece havacılıkta sınırlı kalmayacak. Atatürk Havalimanı'nda görev yapan 660 taksi de 6 Nisan'da İstanbul Havalimanı'na taşınacak.

Taksi sayısı bini geçecek

Takvim'in haberine göre, bunun yanında projede görev alacak yeni araçlarla birlikte İstanbul Havalimanı'na kayıtlı taksi sayısı bine ulaşacak. Bu araçların 800'ü sarı taksi, 100'ü turkuaz renkli üst segment taksi, 100'ü de vito tarzı lüks taksi şeklinde planlandı. Vardiyalarla birlikte 3 bin taksici çalışacak.

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 11:01
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