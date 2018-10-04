Taksi, minibüs ve dolmuş ücretlerine zam yolda

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, "Taksici esnafımız 1 yıl önce zam almıştı. Giderlerimiz yüzde 50 oranında arttı. Zam talebini yazılı olarak 4 ay önce belediyemize vermiştik. Bugün de ilk gündem maddesi olarak istedik, İlk UKOME toplantısında da taksi, taksi-dolmuş ve minibüs ücret tarifelerine zam yapılacak" dedi.

ARAÇLAR İÇİN YENİ KARARLAR

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, C segmenti ticari taksilerde 6 hava yastığı ve otomatik vites zorunluluğunun kaldırıldığını belirterek, "Ticari araç sahipleri, A ve B segmenti araçlarla taksicilik yapamayacaklar. Ticari taksi sahipleri, yeni plaka aldıkları veya araç değiştirdikleri zaman en az C segmenti takmak zorundalar. İsteyen esnafımız C, D, E segmenti de takabilir. Bugün bunun kararı alındı. Komisyon imzaladıktan sonra yürürlüğe girecek" diye konuştu.

Araç sınıflarıyla ilgili Eyüp Aksu, "Ticari araç sahipleri, A ve B segmenti araçlarla taksicilik yapamayacaklar. Ticari taksi sahipleri, yeni plaka aldıkları veya araç değiştirdikleri zaman en az C segmenti takmak zorundalar. İsteyen esnafımız C, D, E segmenti de takabilir. Bugün bunun kararı alındı. Komisyon imzaladıktan sonra yürürlüğe girecek" diye konuştu.

"TAKSİ, TAKSİ-DOLMUŞ VE MİNİBÜS ÜCRET TARİFELERİNE ZAM YAPILACAK"

Taksi ücret tarifelerinde değişiklik olup olmayacağına dair ise Aksu, "Taksici esnafımız 1 yıl önce zam almıştı. Giderlerimiz yüzde 50 oranında arttı. Zam talebini yazılı olarak 4 ay önce belediyemize vermiştik. Bugün de ilk gündem maddesi olarak istedik; fakat komisyon başkanımız 1 ay içerisinde tekrar bir UKOME toplantısı yapılması gerektiğini ifade etti. İlk UKOME toplantısında da taksi, taksi-dolmuş ve minibüs ücret tarifelerine zam yapılacak" ifadelerini kullandı.

TOPLANTIDA UBER DE KONUŞULDU

UBER'le ilgili ise Aksu, "Bundan sonra İBB, yol belgesi vermeyecek. Bugün bu madde görüşüldü; fakat karara bağlanmadı. Ama UBER'in yok edilmesi, çalışmaması için İBB çok hassas davranıyor. Araç koltuk sayısını da inşallah bir sonraki toplantılarda 11+1 olarak revize edeceğiz. Bunlar da 8+1 ile taksicilik yapamayacaklar" dedi.

TAKSİCİLER SORUNLARINI ANLATTI

Toplantı yapıldığı sırada AKOM önünde bekleyen taksicilerden Ali Demir, "Hakkımızı istiyoruz. Taksici arkadaşlarımızı görmezden geldiler, biz de kendimizi göstermek istiyoruz. Birçok sorunumuzu devletim çözdüğü an biz refaha ulaşacağız. Devletimizden çözüm bekliyoruz" dedi.

Osman Oruç ise, "Bize uygulanan D segmenti turkuaz araçlar çok lüks. Şu anda uygulayamayız. Kalkmasını istiyoruz. İptal edilmesi için buradayız. Zam ve korsan için buradayız. Zam istiyoruz" diye konuştu.

Bir diğer taksici Tuncay Aykırı da, "Bizler çok mağduruz. UBER ve korsanlar en büyük sorunumuz. Sarı taksilerin muhafaza edilmesini istiyoruz. Evimize ekmek götüremez duruma geldik" ifadelerini kullandı.

Toplantının sonlanmasının ardından taksiciler, olaysız şekilde dağıldı

KAYNAK: DHA