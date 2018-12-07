Takla atan otomobil, bahçe duvarının üzerinde ters durdu

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, yola çıkan araca çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı otomobil, kaldırıma çarptıktan sonra takla atarak, bahçe duvarının üzerine düştü. Duvar üzerinde ters duran otomobilden yaralı çıkarılan 2 kişi, hastanede tedaviye alındı.



Kaza, öğle saatlerinde, Karaköprü Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Katak (28), iddiaya göre, yönetimindeki 41 BC 127 plakalı otomobil ile yan yoldan çıkan Kaya Kocaman'ın kullandığı 41 HJ 337 plakalı otomobile çarpmamak için manevra yaptı. Bunun üzerine Katak'ın kontrolünden çıkan otomobil, kaldırıma çarptıktan sonra takla atıp, bahçe duvarının üzerine düştü. Duvar üzerinde ters duran otomobilden sürücü Ali Katak ve Ceren Tozan (20), yaralı çıkarıldı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, ilk müdahalede bulunduğu yaralıları ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.