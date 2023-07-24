  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Takke düştü kel göründü! Bu da sana ders olsun Davutoğlu!
Siyaset

Takke düştü kel göründü! Bu da sana ders olsun Davutoğlu!

Yeniakit Publisher
2023-07-24 16:02:00 -
Takke düştü kel göründü! Bu da sana ders olsun Davutoğlu!

Gelecek Partisi, yaptığı yazılı açıklama ile Ümit Özdağ ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında imzalandığı ortaya çıkan protokole tepki gösterdi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemelerinin ardındaki anlaşmaya ilişkin iddialarda bulunmuştu.

Özdağ, KIlıçdaroğlu ile üç bakanlık ve MİT için yazılı mutabakat yaptıklarını açıklamıştı.

Kılıçdaroğlu ise protokolü "Protokolü sadece Ümit bey ile ben biliyordum, Faik Öztrak dahil kimsenin haberi yoktu" diyerek doğrulamıştı.

"SİYASİ VE AHLAKİ BİR DEĞERİ YOKTUR"

Gelecek Partisi, Twitter hesabından paylaştığı yazılı açıklamayla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasında iki seçim arasında imzalandığı ortaya çıkan protokole, "Bilgimiz ve onayımız dışında kişiler arasında mahfuz tutulan herhangi bir protokolün bizim açımızdan siyasi ve ahlaki değeri yoktur" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Açıklamada, Ümit Özdağ'ın protokolü açıklamasının ardından Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu arayarak görüşlerini aktardığı da belirtildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Söz konusu tartışmaların, iktidarın üst üste yaptığı zamların tartışılmasını engellediği belirtilen açıklamada "Herkesin odaklanması gereken ana gündem maddesi yarın gerçekleşecek TBMM olağanüstü toplantısı olmalı" ifadeleri kullanıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İsveç'te Kur'an yakan Momika'ya Hristiyan dükkan sahibinden alkışlanan tepki!
Dünya

İsveç'te Kur'an yakan Momika'ya Hristiyan dükkan sahibinden alkışlanan tepki!

İsveç’teki Irak Başkonsolosluğu binası önünde yüce Kur'an'ı yakan Salwan Momika’ya, Hristiyan bir market sahibinden tokat gibi tepki geldi...
Kur'an-ı Kerim'e alçak saldırı sonrası İsveç'e büyük şok! Bakalım şimdi ne halt edecekler
Dünya

Kur'an-ı Kerim'e alçak saldırı sonrası İsveç'e büyük şok! Bakalım şimdi ne halt edecekler

İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik alçak saldırılar sonrası İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) harekete geçti. Teşkilattan yapılan yazılı açıkla..
Ateist ve Kemalistlerin üstadı Muazzez İlmiye Çığ'ın cehaleti ifşa oldu! Bırak Sümerleri, Mustafa Kemal hakkında temel bilgilere bile vakıf değil!
Tarih

Ateist ve Kemalistlerin üstadı Muazzez İlmiye Çığ'ın cehaleti ifşa oldu! Bırak Sümerleri, Mustafa Kemal hakkında temel bilgilere bile vakıf değil!

Ateist ve Kemalistlerin üstadı Muazzez İlmiye Çığ'ın cehaleti bir Twitter kullanıcısı tarafından ifşa oldu.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23