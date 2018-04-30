Takımı küme düştü... Milli yıldıza büyük şok!

İspanya La Liga'da Barcelona, 2017-18 sezonu şampiyonu Barcelona oldu. Emre Çolak'ın gol attığı mücadelede rakibi 4-2 yenen Katalanlar, şampiyonluklarını ilan ettiler.

Barcelona lig bitimine 4 maçı varken, en yakın rakibi Atletico Madrid'in 11, Real Madrid'in ise 15 puan önünde şampiyon oldu. Barça sezonda bu skorla namağlup unvanını da korudu.

Barça bu skorla şampiyonluk kutlamaları yaparken Riazor stadında büyük hüzün vardı. Deportivo bu skorla bir alt lige düştü. Emre Çolak takımdan ayrılmazsa bir sonraki sezon ikinci ligde mücadele verecek.