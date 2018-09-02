Takım tezgâhı ihracatında artış

Takım tezgâhları sektörü, ABD’nin yaptırımlarına rağmen ihracatını artırmayı başardı. Takım Tezgâhları Sanayici ve İşadamları Derneği (TİAD) Başkanı Hakan Aydoğdu, ABD’ye satışlarının ilk 6 ayda yüzde 12,6 gerilediğini belirterek, “Ancak yeni pazarlarla bu kaybı telafi ederek ihracatımızı yüzde 26,5 artırdık” dedi.