Takım tezgâhı ihracatında artış
Takım Tezgâhları Sanayici ve İşadamları Derneği (TİAD) Başkanı Hakan Aydoğdu, ABD’ye satışların azalmasına rağmen yeni pazarlarla bu kaybın telafi edildiğini ve ihracatın yüzde 26,5 artırıldığını belirtti.02 Eylül 2018 Pazar 12:17
Takım tezgâhları sektörü, ABD’nin yaptırımlarına rağmen ihracatını artırmayı başardı. Takım Tezgâhları Sanayici ve İşadamları Derneği (TİAD) Başkanı Hakan Aydoğdu, ABD’ye satışlarının ilk 6 ayda yüzde 12,6 gerilediğini belirterek, “Ancak yeni pazarlarla bu kaybı telafi ederek ihracatımızı yüzde 26,5 artırdık” dedi.
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