Takım sahada, Soldado tribünde Fenerbahçeli futbolcu Roberto Soldado, takımının Antalyaspor ile oynadığı müsabakayı ailesiyle beraber tribünden takip ediyor.

Fenerbahçeli futbolcu Roberto Soldado, takımının Antalyaspor ile oynadığı müsabakayı ailesiyle beraber tribünden takip ediyor.

Fenerbahçe, Süper Lig’in 34. haftasında sahasında Antalyaspor ile karşılaşıyor. Sarı-lacivertlilerin İspanyol forveti Roberto Soldado ise sakatlığı sebebiyle sahadaki yerini alamazken, müsabakayı ailesiyle beraber tribünden takip ediyor. Eşi ve çocuklarıyla beraber locada maçı izleyen golcü oyuncuya, sarı-lacivertli taraftarlar da destek tezahüratlarında bulundu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.