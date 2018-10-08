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Takım puan kaybederken güldü! Yıldız oyuncudan Fenerbahçeli taraftarları kızdıran görüntü

Kendi sahasında konuk ettiği Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'de yıldız oyuncu Valbuena'nın güldüğü anlar taraftarın tepkisini çekti.

08 Ekim 2018 Pazartesi 19:17
Takım puan kaybederken güldü! Yıldız oyuncudan Fenerbahçeli taraftarları kızdıran görüntü

İyı oynadığı Medipol Başakşehir maçında 1 puanla yetinen Fenerbahçe'de ilginç bir kare objektiflere takıldı.

Karşılaşmayı bitiren düdük çaldığı anda sarılacivertli ekibin kulübesindeki herkes büyük bir üzüntü yaşadı, ama bir ismin yüzü gülüyordu.

Dün forma şansı bulamayan Fransız futbolcu Valbuena'nın güldüğü anlar objektiflere böyle yansıdı.

Bu görüntü sosyal medyada Fenerbahçeli taraftarların büyük tepkisini çekti.

(Sabah)

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Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 19:17
  1. Fenerbahçe
  2. mathieu valbuena

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