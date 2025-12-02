Takım otobüsünü basıp futbolcuları dövdüler

Fransa Ligue 1 ekiplerinden OGC Nice'te sular durulmuyor. Lorient deplasmanından mağlubiyetle dönen takımı taşıyan otobüs, antrenman tesisleri girişinde yaklaşık 400 kişilik öfkeli bir taraftar grubunun hedefi oldu. Çıkan arbedede fiziksel saldırıya uğrayan oyunculardan Terem Moffi ve Jeremie Boga yaralandı.

Güvenlik zaafiyetinin damga vurduğu gecede darp edilen futbolcular doktor kontrolünden geçirildi.

Nijeryalı golcü Moffi’nin pazar gününe kadar, Jeremie Boga’nın ise en az beş gün sahalardan uzak kalacağı ve iş göremezlik raporu aldığı öğrenildi.

TESİSLERDE PUSU KURDULAR

Gerginlik, takım henüz havaalanından tesislere hareket halindeyken başladı. Oyunculara takım menajeri tarafından gönderilen mesajda, tesis girişinde "sert bir karşılama komitesinin" beklediği iletildi. Futbolculara küfür ve hakaretlere kesinlikle karşılık vermemeleri uyarısı yapıldı.

Tesislere varıldığında ise korkulan oldu. Agresif kalabalık, otobüsün etrafını sardı. Taraftar gruplarının liderlerinden iki kişinin, oyuncularla konuşmak üzere otobüse binmesine izin verildi.

Ancak bu "diyalog" girişimi, saha içi ve dışı davranışlara yönelik ağır küfürler ve hakaretlerle dolu bir monoloğa dönüştü.

BOGA VE MOFFI HEDEF ALINDI

Otobüsten inmeyi reddeden oyuncular, bir süre sonra fikir değiştirip araçtan ayrılmaya çalıştığında tansiyon zirve yaptı. Özellikle iki isim taraftarların açık hedefiydi. Jeremie Boga, Marsilya maçı için rakip takım taraftarı olan yakınlarına bilet ayarladığı gerekçesiyle; Terem Moffi ise Lorient yenilgisi sonrası eski başkanı Loic Fery ile şakalaşırken görüntülendiği için suçlanıyordu.

Kargaşa sırasında oyunculara tükürüldüğü, tekme ve yumruk atıldığı bildirildi. Hatta saldırıların bel altı vuruşlara ve ırkçı hakaretlere kadar vardığı belirtildi. Olaylar sırasında Sportif Direktör Florian Maurice de darbe alan isimler arasındaydı.

GÜVENLİK ZAAFİYETİ

Tesis güvenliğinin yetersiz kaldığı anlarda oyuncular, saldırganların elinden güçlükle kurtuldu. Kaleci Yehvann Diouf, takım arkadaşı Boga’yı öfkeli kalabalığın yumruklarından korumak için araya girmek zorunda kaldı.

Kaotik gecede Başkan Fabrice Bocquet’in olay yerinde olmaması ise dikkat çekti. Takımla aynı uçakta dönen Başkan'ın, aracı özel terminalde beklediği için takım otobüsüne binmediği ve tesislere uğramadığı ortaya çıktı.

Pazartesi günü kulüp binasında üst üste kriz toplantıları düzenleyen Nice yönetimi, henüz resmi bir açıklama yapmadı. Kulübün, konuyla ilgili polis raporunun tamamlanmasını beklediği ifade ediliyor.