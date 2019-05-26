Takım küme düştü, ortalık karıştı! Tesislerde yoğun güvenlik önlemleri Süper Lig'den düşen Bursaspor'un tesislerinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Maç sonu Özlüce'ye gelen taraftarlar, hem yönetimi hem de futbolcuları protesto etti. Tesislerde hareketli anlar yaşanıyor.

Bursaspor'un küme düşmesinin ardından yeşil beyazlı ekibin tesisleri etrafında yoğun güvenlik önlemleri alındı. Süper Lig'de küme düşen Bursaspor'un Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Tesislerin etrafına çok sayıda polis ekipleri sevk edilirken, TOMA'lar da tesisin önünde hazır bekletildi. Tesislere ise bir grup taraftar gelerek, alınan sonuçlara ve yönetime tepki gösterdi. Öte yandan Bursaspor kafilesinin, Malatya'da kalacağı ve yarın İstanbul'a havayoluyla geleceği öğrenildi.

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