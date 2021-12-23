Takdir toplayan hareket! Zam geri çekilince bakın ne yaptı

Vatandaşlar, döviz kurlarındaki sert düşüş ve Türk Lirası’nın yüzde 40’a yakın değer kazanması sonrası, döviz hareketliliğinde roket hızıyla zam yapan fırsatçıların, fiyatlarını güncellemesini bekliyor.

Bu yöndeki beklenti sürerken, Kocaeli Derince’de örnek bir davranışa imza atıldı. Akü bayi sahibi Rıdvan Bayazıt, kendilerine bildirilen zamlı fiyatlandırmanın geri çekilmesi sonrası, satış yaptığı müşterilerine zam farkını iade etti.

Zam geri çekildi

Bir akü firması, 1 Aralıkta yüzde 15, 9 Aralıkta yüzde 10, 16 Aralıkta ise yüzde 20 olmak üzere, üç hafta içinde 3 farklı zamlı listeyi bayilerine gönderdi. Son bildirilen zamlı fiyatların 19 Aralıktan itibaren uygulanacağı bildirildi. Hatta bu tarihler arasında (16-19 Aralık) sipariş dahi alınmadı.

Farkını iade etti

Bayazıt, kendilerine gönderilen son listeye göre satış yapmaya başladıktan sonra, zammın geri çekildiği bilgisini aldı. Bunun üzerine son zamma göre satış yaptığı müşterileriyle tek tek iletişime geçerek fiyat farkını geri verdi.

"Vicdan sahibi herkes yapmalı"

Bayazıt, şunları söyledi:

"Zamlı fiyattan sattığım tüm müşterilerimi aradım. Fiyat farkını iade ettim, etmeye devam ediyorum. Ana bayi benim de zamlı fiyattan aldığım ürünlerin fiyat farklarını karşılayacak. Bunu tüm vicdan sahibi esnafın yapması gerekir. Hatta zammın geri çekildiği, satış yapmamdan hemen sonra bildirildi. Kimisine mobil bankacılık üzerinden kimisine de elden zam farkını iade ettim."