‘Takdir-i İlâhî’ye imanın ödülü: Şifa



Sık görülen kanserler erkeklerde sırasıyla akciğer, mide, mesane (idrar torbası), kalın bağırsak, larinks (gırtlak) ve prostat; kadınlarda ise meme, bağırsak, mide, over (yumurtalık), akciğer ve lösemi..



Kanserle mücadelede, kanserli hastalara verilecek psikolojik/ruhî destek çok önemli. İnsanlar, kanserin daha adını duyduklarında ürküyor ve hastalığı kimseyle paylaşmak istemiyor.

Anne, baba, eş, kardeş, arkadaşlar hastanın destekçisi olmalı. Ona moral vermeli. İnancını pekiştirmeli.

Bu, hastalığı yok sayarak, hiçbir şey yokmuş gibi davranmak doğru değil. Aslında her hastalık için bunlar geçerli.

Bütün dünya şunun altını çiziyor: Ruhen, manen güçlü olmak hastanın en önde gelen tedavi ilacı.

Geçtiğimiz günlerde kendisine kanser teşhisi konan ve ancak 6 ay ömrü kaldığı söylenen Dida Kaymaz adlı genç hanımın haberi vardı. Dida Kaymaz’da önce mide, sonra bağırsak, ciğerler derken beyinde tümör tesbit edildi. Aradan 6 yıl geçti. 6 ay ömür biçen tıp yanıldı. Bilkent Üniversitesi’ni bitiren, 3 yabancı dil bilen Dida Kaymaz’ın sözleri gerçekten hepimize gerçeğin yolunu gösteriyor: “Kanserin en iyi ilacı moral, sevgi, irade, takdir-i İlâhî’ye inanmak..”