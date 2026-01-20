  • İSTANBUL
Takaiçi’nin çıkışı krizi tetikledi: Japonya turizm ve ticarette bedel ödüyor

Japonya ile Çin arasında Tayvan gerilimi tırmanırken, Çinli turist sayısı Aralık’ta yüzde 45 düşerken nadir metal ihracatındaki gerileme krizin ekonomiye yansıdığını gösterdi.

Japonya Başbakanı Sanae Takaiçi'nin Tayvan konusunda açıklamalarının ardından Japonya ile Çin arasında başlayan gerginlik ekonomik alana yansımaya başladı. Aralık ayında Japonya'ya giden Çinli ziyaretçi sayısı hemen hemen yarı yarıya düştü.

Japonya Turizm Bakanı Yasushi Kaneko'ya göre Aralık 2025'te Japonya'ya giden Çinli ziyaretçi sayısı Aralık 2024'e göre yüzde 45 düşerek 330 bin civarına geriledi.

Bu düşüş, Takaiçi'nin Kasım ayında Çin'in Tayvan'ı işgal etmesinin Japonya'nın asker gönderme konusunda yasal bir gerekçe oluşturabileceğini iddia etmesinin ardından Japonya ve Çin arasında gerginliğin tırmanmasıyla gerçekleşti. Çin daha sonra vatandaşlarına Japonya'ya seyahat etmemeleri konusunda uyarıda bulunarak uçuş iptallerine neden oldu.

Öte yandan Çin'in Japonya'ya askeri amaçlı da kullanılan malzemelerde ihracat yasağı getirmesinin ardından Çin'den bu ülkeye nadir metal ihracatı da geriledi. Çin gümrük verilerine göre Aralık ayında Japonya'ya nadir metal ihracatı yüzde 8 düşerek 280 tona geriledi. Kasım ayında ihracat 305 ton olmuştu.

