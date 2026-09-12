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Dünya Taif’te tehlike uyarısı kaldırıldı: Güvenlik talimatlarına uyma çağrısı sürüyor
Dünya

Taif’te tehlike uyarısı kaldırıldı: Güvenlik talimatlarına uyma çağrısı sürüyor

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Taif’te tehlike uyarısı kaldırıldı: Güvenlik talimatlarına uyma çağrısı sürüyor

Suudi Arabistan’ın Taif kentinde verilen “potansiyel tehlike” uyarısı sona erdi. Sivil Savunma Müdürlüğü, halktan güvenlik talimatlarını izlemeye devam etmesini, kalabalık oluşturmamasını ve olay yerlerini görüntülemekten kaçınmasını istedi.

Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, Ulusal Erken Uyarı Platformu üzerinden Taif için yayımlanan alarmın sona erdiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, uyarının kaldırılmasının ardından da vatandaşların güvenlikleri için kurumun talimatlarına uymayı sürdürmesi gerektiği vurgulandı.

KALABALIK OLUŞTURMAYIN ÇAĞRISI

Açıklamada, halkın olay yerlerinde toplanmaktan ve bu alanları görüntülemekten kesinlikle kaçınması istendi.

Taif için daha önce yayımlanan uyarıda vatandaşlara güvenli bir yere geçmeleri, pencerelerden uzak durmaları ve tehlike sona erene kadar binalardan çıkmamaları çağrısı yapılmıştı. Resmi talimatların takip edilmesi gerektiği de belirtilmişti.

HAMİS MUŞAYT İÇİN DE ALARM VERİLMİŞTİ

Taif’teki alarmdan önce, ülkenin güneyindeki Hamis Muşayt kentinde de Ulusal Erken Uyarı Platformu aracılığıyla “potansiyel tehlike” uyarısı yayımlanmıştı.

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