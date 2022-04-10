TAİB toplantısında Aliyev ve Erdoğan kardeşliği konuşuldu

YENİ AKİT ANKARA

Azerbaycan merkezli Türk Aksakallılar Birliği’nin (TAİB), düzenlediği “Ekonomik kalkınmaya ve tarihi zafere götüren seçim” konulu toplantıda, İlham Aliyev’in 4 yılda yaptığı hizmetler masaya yatırılırken, iki kardeş ülke cumhurbaşkanları Recep Tayyip Erdoğan ve İlham Aliyev’in, Türk cumhuriyetlerinin entegrasyonu ve işbirliği için yaptıkları hizmetlerden övgüyle söz edildi.

Azerbaycan son dört yılda en görkemli dönemini yaşıyor

Etkinliğin açılışını yapan Türk Aksakallılar Birliği Teşkilat Kurulu Başkanı, Tıp Bilimleri Doktoru Akademisyen Sudeyif İmamverdiyev, Azerbaycan'ın İlham Aliyev liderliğinde son dört yılda tarihinin en görkemli dönemini yaşadığını kaydetti. İlham Aliyev komutasındaki Azerbaycan Ordusunun işgal altındaki topraklarımızı kurtarmasından bahseden TAİB Başkanı, Azerbaycan'ın son dört yılda ekonomik kalkınma yolunda da emin adımlarla ilerlediğini vurguladı. İlham Aliyev sayesinde bugün Azerbaycan'ın Avrupa'nın enerji güvenliğinin sağlanmasında büyük rol oynadığı ve bugün küresel güçlerin devletimizin pozisyonlarını dikkate aldığı kaydedildi.

Erdoğan ve Aliyev’in Türk birliğine katkıları

Toplantıda konuşan Türk Aksakallılar Birliği Teşkilat Kurulu üyeleri, zafer tarihimizin mimarı olan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in artık diplomatik alanda ulusal çıkarlarımızı güvenle savunduğunu ve Türkiye'de sürdürülebilir bölge istikrar ve ekonomik kalkınma için çalıştığını vurguladı. Konuşmacılar, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in kardeş Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Türk dilli ülkeler arasındaki entegrasyon sürecini hızlandırma emekleri, iki kardeş ülke liderinin dostluğu, kardeşliği konuşuldu.

Toplantıda ayrıca, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in göreve seçilmesinden bu yana geçen dört yılın kısa bir kronolojisini gösteren bir video da yer aldı.