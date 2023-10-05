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Dünya Tahtakurusu istilası başladı: Hiç kimse ne oldu anlayamadı! Fransa hükümeti bu kez her yerde onu arıyor: Ülkeye akın ettiler!
Dünya

Tahtakurusu istilası başladı: Hiç kimse ne oldu anlayamadı! Fransa hükümeti bu kez her yerde onu arıyor: Ülkeye akın ettiler!

Yeniakit Publisher
2023-10-05 13:16:00 - 2023-10-05 13:21:27
Tahtakurusu istilası başladı: Hiç kimse ne oldu anlayamadı! Fransa hükümeti bu kez her yerde onu arıyor: Ülkeye akın ettiler!

Fransa'nın başkenti son olarak Paris'te hemen her yerde görülen tahtakuruları 2024'te Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapacak kentte endişeleri arttırdı. Fransa'ya adeta olağanüstü bir durum alarmı verildi. .-Fransa'da tahtakurusu paniği: tahtakurusu istilası endişeleri artarken, okullara akın ettiği bilgisi geldi, sık sık görülmeye başlandı.

Ülke basınındaki haberlere göre, Paris'te yatakların yanı sıra, tren, metro, sinema ve hastanelerde de görülen tahtakuruları, hükümeti rahatsız edecek kadar büyüyen bir konu oldu. 2024 Paris Olimpiyatlarına ev sahipliği yapacak Fransa'da tahtakurusu istilası endişeleri artarken, okullarda da görülmeye başlandı.

Hükümet Sözcüsü Olivier Veran, RTL radyosuna yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınıyla mücadelede olduğu gibi haşerelerle mücadeleyi de öncelediklerini söyledi.

Veran, Paris'teki tahtakurularının iklim değişikliği nedeniyle çoğaldığını ileri sürdü.

Yabancı basının konuyu gündemine taşıması nedeniyle sorunun büyük gibi gözüktüğünü savunan Veran, hükümetin kararlı bir şekilde konuyu çözüme kavuşturacağını aktardı.

Sosyal medyaya da yansıyan çok sayıda görüntüde tahtakurularının Paris'te hemen her yerde görülmesi nedeniyle kent sakinleri ve esnaf gelecek yıl burada düzenlenecek olimpiyat organizasyonlarının olumsuz etkilenmesinden endişe ediyor.
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Uluslararası basında da sık sık haber konusu olan Paris'teki tahtakurusu "istilası" yüzünden muhalefet "ülkenin imajının zarar gördüğü" gerekçesiyle hükümeti eleştirdi.

Sağ ve sol milletvekilleri, yıllar öncede bu soruna dikkati çektiklerini belirterek, hükümeti meseleyi göz ardı etmekle suçladı.

Model Adriana Lima da tahtakurularından yakındı

Diğer yandan Paris Moda Haftası'na katılmak için Paris'e gelen ünlü model Adriana Lima da, Paris'teki tahtakurularından yakındı.

Lima, Instagram hesabından bir resmini "İpucu... tahtakuruları" ifadesi ve gülücük emojisiyle paylaştı.

Tahtakurusu sorunu ülke gündeminden düşmezken, iktidar kanadı dün, mücadeleye yönelik aralıkta Meclise yasa tasarısı sunacağını duyurmuştu.

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